"Подкупы, угрозы, компромат": бывший муж Порошиной выступил с жалобой
Вот уже несколько лет Гоша Куценко позиционирует себя как певец – записывает композиции и снимает клипы. Артист сделал совместные треки с Елкой, Ириной Забиякой, Кети Топурией.
"Музыка – это возможность расслабиться. Я уверен, что мои песни должны понравиться. Вот в кино я постоянно играл далеко не красавцев, но меня любят зрители. Для артиста важна душа. Красота, как известно, спасет мир, но лучше красивой души нет ничего. Так и в музыке. У меня очень хорошие и красивые песни. Я горжусь ими", – заявил бывший муж Марии Порошиной.
При этом мало кто вспомнит хотя бы одну композицию Гоши Куценко. Певец убежден: всему виной отсутствие интереса эстрадных боссов, отвечающих за появление песен в эфире. "Мои песни почти никуда не берут. На радио попасть очень сложно – радийная мафия не пускает. Это известная вещь, тем более что я артист.! Коррупция, подкупы, угрозы, рэкет, ночные звонки, компромат... В шоу-бизнесе, оказывается, все как положено", – цитирует Куценко "Собеседник".
Впрочем, артист не теряет присутствия духа. Совсем скоро состоится премьера его первого полнометражного фильма "Балканский рубеж". Политический боевик, посвященный 20-летию бомбардировок Белграда, повествует о марш-броске десантников и косовских событиях.
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