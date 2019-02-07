Известную актрису экстренно доставили в больницу

Актриса Александра Яковлева, известная благодаря своим ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов, была экстренно доставлена в больницу, передает "РЕН ТВ". Сообщается, что у нее случился судорожный припадок, когда она была в своей квартире. Врачи спасли бывшую жену журналиста Александра Невзорова.
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