Устроившего скандал провокатора вышвырнули с похорон Децла

Сегодня, 6 февраля, в Москве в последний путь проводили рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. На церемонии прощания с артистом произошел неприятный для присутствующих эпизод.

В ритуальном зале Центральной клинической больницы собрались сотни людей. Близким скончавшегося артиста приносили свои соболезнования коллеги, друзья и фанаты умершего.

В конце церемонии отец Кирилла – Александр Толмацкий – попытался обратиться к присутствующим. "Уважаемые друзья и гости…" – начал было родитель звезды, но продолжить не смог, душили слезы, он расплакался.

К Александру подошел сын Децла – Антонио, и они обнялись. "Прости меня, сын", – выкрикнул Толмацкий.

В этот душераздирающий миг неизвестный мужчина из толпы заорал: "Кирилл, мы отомстим за тебя, кто это сделал, будет наказан. Все ответят за это". Безутешный отец перебил его. Александр попросил выкинуть незнакомца из зала.

"Мне бы не хотелось слышать эти речи на похоронах, выйдите из зала. Не надо провокаций и дурацких речей. Как случилось, так случилось. Сделайте лучше что-то доброе", – строго сказал Толмацкий.

По завершении церемонии прощания рэпера похоронили на Пятницком кладбище. Об этом сообщает "Московский комсомолец".