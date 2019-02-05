Развод и алименты: суд поставил точку в истории Глушаковых

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков официально разведен с женой Дарьей. Никулинский суд Москвы расторг брак пары, который длился около 10 лет.

Решение суда законно и справедливо. Обжаловать его защита Дарьи Глушаковой не будет, заявил представляющий интересы супруги адвокат Сергей Жорин.

"Суд расторг брак между Денисом Глушаковым и Дарьей. С Дениса взысканы алименты в размере трети от всех его доходов, а также дополнительно 100 тысяч рублей в пользу Дарьи ежемесячно по достижении младшей дочерью трехлетнего возраста", – сообщил Жорин. Он добавил, что дети остались жить с матерью.

За скандалом в семье футболиста Дениса Глушакова таблоиды следили около полугода. Жена спортсмена Дарья застала его в бане в обществе некой женщины и засняла этот эпизод на видео. Глушаков, в свою очередь, утверждал, что с ним была его давняя подруга, с которой он намеревался обсудить непростую семейную ситуацию.

Супруги решили расстаться. Но скандал продолжался. Дарья выступила с заявлениями о домашнем насилии со стороны Дениса, утверждала, что Глушаков ей постоянно изменял.

Сам Глушаков неохотно комментировал взаимоотношения с супругой. Но незадолго до Нового года пришел на телевидение и высказал свою точку зрения. Футболист уверен, что Дарьей управляют люди, которые заинтересованы в его финансовом крахе. Адвокат Глушакова также высказал мнение, что покровители супруги претендуют на все имущество Дениса, пишет StarHit.