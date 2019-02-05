В России задержали легендарного музыканта

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как Паук, был задержан сотрудниками управления ФСБ по восточному округу Москвы у себя на даче, передает "Царьград" со ссылкой на PR-директора музыканта Марию Рунову. Сам он объяснил произошедшее в характерной для себя эксцентричной манере, предположив, что действия силовиков связаны с цветом его сценического костюма. "Часто у сотрудников правоохранительных органов зеленые и коричневые костюмы с чем-то ассоциируются", – заметил Сергей Троицкий.