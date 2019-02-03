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Пережившая трагедию жена Лещенко убита горем

Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com.
Супруга исполнителя Льва Лещенко сделала откровенное признание. Ирина Лещенко поделилась своим горем.
прочитано 11105 раз

Народный артист Лев Лещенко отпраздновал 77-летие. В честь дня рождения он вместе с женой Ириной стал гостем программы "Сегодня вечером".

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В студии зашел разговор о личной жизни знаменитости. В том числе затронули тему детей. Известно, что у четы, которая вместе уже 40 лет, нет отпрысков.

Ирина призналась присутствующим, что "эта печаль сидит глубоко в прошлом" и ей очень больно говорить об этом. Супруга звезды отметила, что очень жалеет, что так получилось. Для нее это настоящая трагедия, которую она до сих пор не пережила, женщина буквально убита горем.

Ирина также рассказала, что знаменитый супруг ее очень балует. Он часто делает ей дорогие подарки. Как-то раз он неожиданно купил ей квартиру в Сочи. Но на этом артист не остановился.

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Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv)

"В очередной приезд в Сочи он сказал: "Поедем в морской порт". Мы идем по пирсу, там стоит небольшая лодка, на которой написано: "Ирчи". А по-венгерски, уменьшительно, меня так и звали. Я подумала: "Это надо же, какой-то идиот, в Сочи, назвал лодку таким странным словом!". И тут он мне говорит, что это моя лодка!" – вспомнила Ирина Лещенко.

Автор: Руслана Алексеева3 февраля 2019, 10:17
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