Звезда "Дома-2" заявила о романе с Кейт Миддлтон

Участник реалити-шоу дал мини-интервью "Дни.ру". Помимо прочего, в ходе беседы Роман Гриценко рассказал о симпатии к Кейт Миддлтон.

Роман, вы испытывали сильные чувства к Ольге Бузовой. Как с этим сегодня? Ваше сердце свободно для новых симпатий?

-Да, безусловно, к Оле я испытывал сильные чувства. Это была моя первая влюбленность и сразу такая. Уверен на 100%, что эти чувства были взаимные, но, к сожалению, нам не суждено было быть вместе.

На данный момент та история – это уже часть моего прошлого, но не настоящего. С Олей у меня всегда будут связаны самые теплые воспоминания и чувства. Я уверен, что она обязательно встретит того самого, который покорит ее сердце. Одного она уже встречала.

Какой вы видите будущую невесту? Вы очень амбициозный мужчина. Может быть, уже есть кто-то на примете?

-На данный момент мое сердце свободно, сейчас я делаю акцент на своем развитии, формировании фундамента. Но жизнь такая непредсказуемая штука, что уже завтра я встречу свою любовь, но пока этого не произошло.

Она должна сочетать в себе не сочетаемое: наполовину ангел, наполовину дьявол. Она должна знать себе цену, обладать чувством умора и смеяться над моими шутками, хотя над ними все смеются.

Она должна быть верная и преданная. В наше время не так просто – найти достойную девушку. Хотя одна на примете у меня есть. Кейт Миддлтон соответствует всем этим качествам. Принцу Уильяму остается только надеяться, что мой выбор не падет на нее, в противном случае королевская семья просуществует не долго.

Как собираетесь добиваться будущей возлюбленной?

-Природное обоняние и умение нравиться девушкам – это то, что мне дано от рождения.

Комментарий эксперта

"Роман – амбициозный парень. Но чтобы добиться Кейт, ему нужно познакомиться с ней лично и выбрать правильную тактику. Ведь к Миддлтон, как говорится, на хромой лошади не подъедешь", – заявил "Дни.ру" психолог-эксперт шоу "Бородина против Бузовой" Илья Саглиани. По его мнению, такой психотип мужчин, как Роман Гриценко, всегда сможет расположить к себе женщину, чтобы понравится ей. "Целеустремленность холостяка Гриценко не видит никаких границ. Похвально!" – заключил психолог.