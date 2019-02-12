Певицу Таисию Повалий сложно узнать
На записи звезда поет фрагмент композиции Валентины Толкуновой "Поговори со мною, мама" и играет на клавишных. Она запечатлена без макияжа. "Уютный домашний вечер", – подписала пост Таисия Повалий.
Некоторые пользователи заявили, что исполнительница будто не похожа на саму себя. "Совсем не похожа на Повалий", "Такое чужое лицо", "На ней будто маска", – отметили они.
Но многочисленные поклонники звезды поспешили выступить в ее защиту. Они похвалили вокальные данные исполнительницы и добавили, что та замечательно выглядит для своего возраста. "У Вас хрустальный голос!", "У меня наворачиваются слезы", "Как классно! Столько тепла и души!", "Ох, этот голос! Какая же Вы очаровательная! Такая уютная и домашняя!", "Готова слушать бесконечно! Умница и красавица!", "Браво!", "Чудесный голос! Таечка такая домашняя!", "Пронзительно!" – написали очарованные фанаты. Они без ума от народной артистки Украины!
Напомним, что в прошлом году Таисия Повалий впервые за много лет выступила с большим сольным концертом в Кремлевском дворец в Москве. Зрители остались под впечатлением и назвали ее одной из самых талантливых певиц на эстраде.
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