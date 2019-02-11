Повалий променяла квартиру в США на дом в Испании

В Испании есть жилье у многих знаменитостей. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков приобрели апартаменты на побережье Коста-Брава. Николай Басков купил квартиру в Барселоне, а Владимир Долинский, Валентин Смирнитский и Алексей Маклаков обосновались на Коста-Бланке. В испанскую недвижимость активно инвестирует и Таисия Повалий.

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