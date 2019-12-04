"Мне стало скучно": звезда сериала "Кухня. Война за отель" рискнула своей жизнью

Не так давно в рамках презентации нового сезона нашумевшего сериала "Кухня. Война за отель" в Воронеж приехала актриса Елена Ксенофонтова. В беседе с журналистами женщина рассказала, что во время съемок рискнула жизнью.



Актриса призналась, что ей очень нравятся экстремальные увлечения. По ее словам, каждый подобный выброс адреналина становится для нее настоящей проверкой на прочность. Звезда сериала "Кухня. Война за отель" заметила, что на самом деле она боится высоты, но упорно пытается преодолеть страх.

"Это у меня в крови. Хотя адреналина в жизни мне и так хватает. Мне нравится пробовать что-то новое и брать себя на "слабо". Я очень боюсь высоты. Но раз страшно – надо пробовать. На воздушном шаре, например, я летала со своим сыном. Как только мы взлетели, он запричитал: "Мама, я буду делать все, что ты скажешь, только выпусти меня отсюда", – поведала артистка в интервью с журналистами издания "Аргументы и Факты".

Также женщина попробовала себя в полете на параплане. По пути в Сочи решила отважиться на свободный полет. По всей видимости, съемки в новом сезоне "Кухни" сподвигли ее попробовать что-то необычное.



"Когда я ехала в Сочи на фуникулере, мне стало скучно, и на пути обратно я пролетела на тросе над ущельем со скоростью 80 км/ч. Я заразила этим еще несколько женщин, мужчины не рискнули", – рассказала артистка.

Впрочем, она отметила, что веселее всего было шоумену Дмитрию Нагиеву. По ее словам, именно он столкнулся с самыми неожиданными проверками на силу характера.

"А так во время съемок все самое экстремальное было у Нагиева. Он бегал за свиньей, его преследовал медведь, его же догонял Назаров", – со смехом вспомнила звезда сериала "Кухня. Война за отель".

Ранее о съемках высказался другой актер, принявший участие в съемках "Кухни". Дмитрий Назаров признавался, что вернуться в проект ему было весьма непросто. Тем не менее, он нашел в себе силы и не пожалел.

