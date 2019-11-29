"Меня ломало": Дмитрий Назаров рассказал о съемке в новом сезоне "Кухни"

Правда, не всем работа над проектом давалась легко. Дмитрий Назаров уже после премьеры уделил пару минут своего времени журналистам и рассказал, что много лет назад у него было желание покинуть команду сериала, однако, когда ему вновь предложили съемки, все-таки согласился и не пожалел.
"Это ощущение – входить в одну и ту же реку второй раз – меня ломало, – поделился Назаров. – Но так жизнь сложилась, что это не та же река, это, предположим, Евфрат, который каждый раз меняет свое русло. Поэтому я и вошел в это совершенно иное русло с удовольствием", – передает слова звезды "Кухни" газета "Комсомольская правда".
Как оказалось, артист не зря принял решение вернуться в проект. Первые пилотные серии эксперты оценили по достоинству, отметив, что задумка реализована на высшем уровне. В скором времени в этом смогут убедиться и телезрители. Премьера "Кухни" на большом телевидении назначена на 2 декабря 2019 года. Первые серии покажут на телеканале "СТС".
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