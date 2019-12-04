Ведущий Первого канала сообщил о раке

В разговоре с журналистами звезда "первой кнопки" подтвердила свой диагноз. Однако сдаваться популярный ведущий не намерен.

Владимир Познер начал борьбу с онкологией в далеком 1993 году. Тогда специалисты поставили ему диагноз – опухоль предстательной железы. Врачи настояли на незамедлительной операции. Благодаря своевременной помощи медиков и поддержке близких шоумену удалось побороть недуг.

"Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться. Конечно, для этого нужны близкие люди, друзья, которые помогают тебе, но ты – главное. Ты должен суметь себе сказать: нет, ни за что не сдамся", – рассказывал впоследствии в интервью Владимир Познер.

Недавно стало известно, что болезнь к звезде Первого канала вернулась. "Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак", – цитирует телеведущего Starhit. Однако сообщать какие-либо подробности он отказался.

"Я просто желаю вам никогда не испытать этого. Но уж если произойдет, то запомните, что самое плохое, что вы можете сделать – это сдаться", – говорил шоумен в беседе с журналистами.

Не так давно Владимир Познер стал участником движения "Вместе против рака". Также он задействован в инициативах по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Тогда телеведущий объяснил: "Человек публичный, имеющий определенную репутацию, вызывающий у людей доверие, реально может повлиять на ситуацию".