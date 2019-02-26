"Мало веду": взъерошенный Галкин замахнулся на шоу Познера

Максим Галкин обнародовал видео, в котором сообщил, что не прочь занять место Владимира Познера. "А то я что-то мало веду", – пояснил шоумен.

Жизнь Максима Галкина расписана по минутам. Юморист успевает гастролировать, записывать эфиры к передачам "Лучше всех!" и "Сегодня вечером", а также уделять внимание подрастающим детям Гарри и Лизе. Однако шоумен дал понять, что энергии хватит и еще на какой-нибудь проект. Точнее – на передачу Владимира Познера, который, как и он, работает на Первом канале.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Галкин опубликовал видео, которое снял во время подготовки к съемкам. В этот момент над артистом работали стилист и гример. "Вот плюсы подготовки к телевидению. Мишель перед тем, как мне выравнивать волосы, их намочила. Смотрите, никого вам не напоминает прическа?" – обратился к подписчикам шоумен.

После этого юморист сказал голосом ведущей передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Елены Малышевой: "Дорогие друзья... Вот так сделай, Мишель, подними пальцами волосы вот так... Дорогие друзья, это программа "Жить здорово!" А то что-то я мало веду..."

Он немедленно нашел программу, ведущим которой может стать. "Кать, ты еще Познера гримируешь, да? Я и эту программу могу вести", – также голосом Малышевой сообщил юморист.

Затем Максим Галкин заговорил своим голосом и серьезно. "А что? Да. Там просто с прической надо поработать", – рассудил телеведущий. Сотрудницы дали понять, что в таком случае шоумену придется избавиться от волос. "С возрастом само пройдет", – парировал Максим Галкин.