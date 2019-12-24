Волчек перестала самостоятельно дышать

Ранее сообщалось, что в больницу артистка попала еще 23 декабря. Ее увезли на скорой в бессознательном состоянии. Сейчас легендарный художественный руководитель театра "Современник" в Боткинской больнице. Факт ее нахождения в медицинском учреждении подтвердила заместитель директора Анастасия Осокина.
По последним данным, режиссера были вынуждены ввести в медикаментозную кому. У нее развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не может самостоятельно дышать. Врачи подключили звезду отечественной сцены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает телеграмм-канал Mash. По мнению специалистов, к таким серьезным осложнениям привел хронический бронхит.
Напомним, что на протяжении многих лет у Галины Волчек прослеживаются проблемы с сердечной мышцей. Еще в 2014 году артистка попала в реанимацию одной из столичных клиник.
Тогда сообщалось, будто у режиссера зафиксировали практически полную атриовентрикулярную блокаду сердца. При этом осложнении у человека блокируются электрические импульсы и нарушается сердечный ритм. К счастью, артистке успели помочь. Теперь остается надеяться на то, что грамотные специалисты вновь поставят Волчек на ноги.
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