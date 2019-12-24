Артистка Галина Волчек впала в кому

Галина Волчек еще накануне, 23 декабря, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Приехавшим медикам 86-летняя артистка пожаловалась на боли в груди. Специалисты приняли решение госпитализировать отечественную знаменитость.
Сейчас же, как компетентно сообщает телеграм-канал Mash, ситуация ухудшилась – якобы Галина Волчек впала в кому. Отметим, что совсем недавно, 19 декабря, артистка справила свой день рождения. Однако престарелая артистка на сей раз отказалась от грандиозных торжеств. Возможно, именно проблемы со здоровьем стали тому причиной.
Напомним, что у Галины Волчек уже давно наблюдаются тревожные симптомы, касающиеся сердца. Еще несколько лет назад, в 2014 году, артистка попала в реанимацию одной из столичных клиник. Тогда сообщалось, будто у театрального деятеля зафиксировали практически полную атриовентрикулярную блокаду сердца. При этом осложнении у человека блокируются электрические импульсы и нарушается сердечный ритм. К счастью, артистке вовремя успели помочь.
Выпускница школы-студии МХАТ Галина Волчек стала одним из создателей театра "Современник". В 1972 году она стала главным режиссером театра, а в 1989 году – его бессменным художественным руководителем. Вот уже на протяжении 30 лет она находится у руля одного из самых известных театров страны.
Кроме того, на счету Галины Волчек десятки актерских театральных работ и ролей в известных советских кинофильмах. С конца 50-х до начала 80-х годов она сыграла в таких прославленных картинах, как "Дон Кихот" (1957 год), "Берегись автомобиля" (1966 год) и "Осенний марафон" (1979 год).
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