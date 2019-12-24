Новые подробности о госпитализированной Галине Волчек

Сегодня, 24 декабря, стало известно о том, что Галина Волчек попала в больницу в тяжелом состоянии, даже утверждалось, будто артистка впала в кому. Появились новые подробности.

По последним данным, Галина Волчек была госпитализирована еще накануне, 23 декабря. По некоторым данным, артистку, легендарного художественного руководителя театра "Современник" увезли в Боткинскую больницу. Журналисты связались с заместителем директора Анастасией Осокиной. Та подтвердила, что Галина Волчек в клинике.

"Человек пожилой, 86 лет. У нее есть проблемы "жизненного характера". Она в больнице, но это не значит, что у нас случилась катастрофа. У нас художественный руководитель, который периодически нуждается в медицинском наблюдении. У нее был день рождения 19 декабря, чувствовала себя прекрасно! Мы все поздравляли ее!" – цитирует сотрудника театра телеграм-канал Life Shot.

На протяжении многих лет у Галины Волчек прослеживаются проблемы с сердечной мышцей. Еще в 2014 году артистка попала в реанимацию одной из столичных клиник. Тогда сообщалось, будто у режиссера зафиксировали практически полную атриовентрикулярную блокаду сердца. отметим. что при этом осложнении у человека блокируются электрические импульсы и нарушается сердечный ритм. К счастью, артистке успели помочь.

Несмотря на серьезный возраст, Галина Волчек продолжает работать в театре. Ее режиссерский дебют состоялся много лет назад со спектакля "Двое на качелях", в котором в свое время блистали актрисы Татьяна Лаврова и Чулпан Хаматова. А в последнее время главную героиню в постановке исполняет популярная певица Кристина Орбакайте.

Сама Галина Волчек утверждала, что приняла ее без протекции матери, легендарной артистки Аллы Пугачевой. "Алла Борисовна, будучи мне близким человеком, меня не спросила ни разу ни о чем, а я ей никогда ничего не говорила. Наступил момент, когда я пришла на прогон, посмотрела – и вдруг! Это было… В своем театре это было впервые… Я разрыдалась, – призналась Галина Волчек в интервью. – Вдруг расплакалась и не могу остановиться. И после этого я впервые позвонила Алле и сказала: "Я сегодня рыдала от Кристины!" Она, конечно, не поверила. Обалдела, и все..."