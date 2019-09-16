Светская львица Мила Волчек впервые стала матерью

Радостной новостью поделился на своей странице в "Инстаграм" друг счастливого отца. "Бывают такие Дни, очень Насыщенные с Демографической Точки Зрения… 15 Сентября-один из них… Сплошные Дни Рождения, Годовщины Свадьбы и т.п… Вот и Наш Районный Ален Делон @alexeygarber тоже родился в этот День! Леха, он чем хорош?! Забыли, как должна выглядеть Фигура у Чувака, Гляньте и вспомните! С Днюхой, Бро! И с Доченькой!" – написал Александр Сорокин (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).
Мила Волчек и Алексей Гарбер ведут не афишируют свою жизнь. Поэтому подтверждения тому, что в семье ожидается пополнение, не было. О романе бывшей невесты Тимати и миллиардера стало известно в 2018 году. В конце августа этого года влюбленные узаконили отношения.
Напомним, Мила Волчек стала широко известна после романа с Тимати. Вместе они провели четыре года. В 2012 году светская львица и рэпер расстались.
Затем Мила Волчек пропала с поля зрения публики. Ходили слухи, что красотка вышла замуж и уехала на жить в Европу. Однако выяснилось, что сердце Милы Волчек оставалось свободным, и лишь Алексей Гарбер смог им завладеть.
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