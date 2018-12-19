Волчек онемела от подлого вранья Хаматовой

"Я видела востребованность этого спектакля не просто как какой-то любовной истории, а востребованность в связи с той мерой глубины, которая есть у Гибсона и которую зритель считывал... спектакль имел успех, и все такое, – вспоминает Волчек. – И вдруг приходит Чулпан и говорит: "Галина Борисовна, у меня неприятная просьба. Дело в том, что по медицинским соображениям я полгода не могу играть, у меня нервное истощение, я не могу играть и репетировать полгода…"

Подобная история в жизни Волчек уже была – она в свое время полгода ждала Олега Табакова, который лежал с инфарктом, и уже готовый спектакль "Обыкновенная история" Галина Борисовна отказалась выпускать, хотя и был дублирующий артист – Андрей Мягков. Была готова она ждать и возвращения Хаматовой. Но актриса поступила подло.

"Она говорит: "Я вам клянусь, что я в это время не буду сниматься, не буду играть ни в каком театре, не буду репетировать, я только оставляю за собой право на концертную деятельность, потому что иначе я просто не проживу с детьми…" Я сказала, что понимаю, конечно, и пошла на это, – вздыхает Волчек. – Но не прошло и месяца, как я узнала, что Чулпан репетирует в одном театре в Москве, потом узнала, что она и в Риге репетирует в это время, и еще где-то…"

Галина Волчек просто онемела от такого неожиданного коварства. Она не ожидала подобного удара. "Я поняла, что надо распрощаться с этим спектаклем, и все. Потом я подумала: "Нет, не имею права, раз зритель так поверил и так пошел… И Кирилл… Ну как вообще… Нет, это невозможно". Но кто будет играть? Я понимала, что заменить Чулпан Хаматову не просто трудно, что это очень тяжело…", – цитирует режиссера газета "Коммерсантъ". В итоге Хаматову заменили на Кристину Орбакайте, от чего спектакль, кажется, только выиграл. И сегодня в зале снова аншлаги.