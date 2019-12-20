"Как гончая собака": исхудавшая Лолита поделилась сокровенным

После расставания с супругом Дмитрием Ивановым певица сбросила 14 килограммов. Лолита Милявская уверена, что развод пошел ей на пользу.

Поклонники приятно удивлены тем, как в последнее время преобразилась знаменитость. Свою фигуру она теперь подчеркивает облегающими нарядами. Артистка рассказала, как ей удалось быстро избавиться от лишних килограммов.

Оказалось, Лолите Милявской не пришлось менять пищевые привычки. По ее словам, на диетах она не сидит. "Как ела двадцать раз в день, так и ем. Ни в чем себе не отказываю", – цитирует певицу "Собеседник.ru". Она пришла в форму благодаря эндокринологу. "Ты приходишь к нему, сдаешь анализы и избавляешься от всего ненужного", – сообщила исполнительница.

Отметим, несмотря на то, что бракоразводный процесс звезды с Ивановым еще не завершен, она перелистнула эту главу в своей жизни. Грустить ей некогда – много работы. "Сейчас я – как гончая собака: с одного концерта на другой… У меня, конечно, есть связи, и я их не очень скрываю. Но астролог мне сказала, что в ближайшие полтора года у меня будут отношения без обязательств. Меня это устраивает. Но потом я выйду замуж: быть может, даже не раз", – поделилась сокровенным Лолита Милявская.

Звезда уверяет, что за жизнью бывшего возлюбленного не следит. "Я не знаю, кто такой бывший муж. Но развод мне пошел на пользу. Он всем идет на пользу… Мозги сразу включаются", – заявила Лолита Милявская.

По мнению певицы, нормальные женщины никогда не следят за жизнью бывших избранников, ведь это только разрушает. "В норме, когда люди закрыли друг за другом дверь, поматерили друг друга – и все... Меня интересует настоящее, а никак не бывшее. Я даже не так интересуюсь будущим", – заключила Лолита Милявская.