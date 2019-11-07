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Темникова призналась в плохом самочувствии из-за пробитой головы

Елена Темникова. Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial/
Елена появилась в эфире программы "Вечерний Ургант", где поделилась с ведущим шоу своими тайнами. Также звезда презентовала песню под названием "Стресс".
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По словам Темниковой, когда она была маленькой и жила в Кургане, с ней произошел несчастный случай. Из-за него у певицы почти постоянно болит голова.

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 Елена Владимировна Темникова

Елена Владимировна Темникова Певица

"Однажды качели пробили мне голову, и теперь здесь у меня большая трещина. Я всегда знаю, когда меняется погода. Голова очень болит", – рассказала она Урганту.

Поклонники сразу же атаковали бывшую участницу группы SEREBRO в "Инстаграме". Они решили узнать о состоянии ее здоровья и поделиться своими историями.

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Urgant show my total look by ��@kuznetskymost20 #Repost @vecherniy_urgant ・・・ Сегодня у нас в гостях певица Елена Темникова, а также актриса и телеведущая Наталия Медведева! Смотрите в 23:30 на @1tv �� @lenatemnikovaofficial @lenatemnikovaofficial #вечернийургант #еленатемникова #наталиямедведева #первыйканал #urgantshow

Публикация от Elena Temnikova ・ Темникова (@lenatemnikovaofficial)

"Смотрели выпуск! Там с качелями в детстве какая-то жесть!" – высказался один из подписчиков звезды. Кстати, многие отметили, что дочь Темниковой – ее копия.

Внимание остальных комментаторов привлек Иван. "Ургант на первой фотке прямо Бабкина 🤣🤣🤣", – посмеялись в соцсети.

Ранее сообщалось, что Лена была замешана в скандале. Летом 2019 года бывшая подопечная Максима Фадеева заявила о его любовной связи с одной из солисток группы SEREBRO Ольгой Серябкиной.

Автор: 7 ноября 2019, 08:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странный наряд Лены Темниковой

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