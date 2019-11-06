"Это фиаско": участник шоу "Дом-2" перепутал имя зазнобы в ответственный момент

Житель телестройки Федор Стрелков стал объектом для насмешек. Участник шоу "Дом-2" забыл, как зовут девушку, которой признавался в чувствах.

В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. На опубликованных кадрах участник реалити-шоу "Дом-2" Федор Стрелков, сидя на лобном месте, рассказывает, какие сильные эмоции у него вызывает Екатерина.

"Этот момент, он воодушевляет и будоражит… Знаешь, когда центрифугу чувствуешь внутри настолько, что, когда ты смотришь на нее… ты растворяешься просто. И я рад, что вы привели Настю сюда... ой, Настю... Катю", – сказала Стрелков.

Слова Федора спровоцировали взрыв хохота. Присутствующие надорвали животы, потешаясь над участником шоу "Дом-2". Ведущий телестройки Влад Кадони предложил Екатерина носить бейдж с именем, чтобы пылкий влюбленный не путался.

Отметим, что некоторые поклонники шоу "Дом-2" пришли к выводу, что Федор Стрелков все еще влюблен в бывшую девушку Анастасию Стецевят. Якобы житель телестройки описывал свои чувства к экс-зазнобе.

"Это фиаско (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот лоханулся так лоханулся 😂😂😂😂", "Федя иди домой тошнотик 👎🤦‍♂️", "Разволновался😁", "Специально ведь имя перепутал🤦‍♂️", "Да не будет он и с ней.. этот Чебурашка сам не знает что хочет. сам не на на что негоден но зато строит из себя короля🤮🤮🤮", "Неделю, вторую посюсюкает и бросит", "Федя ну зачем себя обманывать. Нравится Настя, так будь с ней. В чем дело не понимаю, зачем усложнять. Ведь у тебя глаза горят, когда смотришь на нее", – писали фанаты шоу "Дом-2".