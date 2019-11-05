Семенович позавидовала роскошному отдыху Кудрявцевой с молодым мужем

Несмотря на плотный рабочий график, 48-летняя Лера Кудрявцева и ее супруг 32-летний Игорь Макаров сейчас в Италии. В личном "Инстаграм" телеведущая публикует свежие кадры, сделанные в Риме. Судя по всему, чета сейчас отлично проводит время.
"Город, куда хочется приезжать постоянно и любоваться архитектурой, искусством, красотой", – написала под каруселью из фотографий Лера Кудрявцева.
Одной из первых на публикацию теледивы отреагировала певица Анна Семенович. Знаменитость по-доброму позавидовала звездной паре.
"Какие красивые и счастливые!! Дорогая, счастья вам огромного и любви", – написала артистка.
Отметим, сама Семенович в минувшие выходные была вынуждена работать. Анна участвовала в записи программы популярного музыкального канала.
В перерыве между съемками Анна Семенович даже записала видео для поклонников, где призвала их наслаждаться выходными. "На работу, как на праздник. С праздником дорогие, кайфуйте от жизни и не грустите. Осень не повод для тоски, а повод выпить бокальчик винчика в теплой компании", – подписала пост вокалистка.
Напомним, не так давно Анна Семенович призналась, что не стремится выйти замуж. Сейчас артистка сосредоточена на карьере. Между тем певица надеется, что ей удастся встретить достойного мужчину, с которым она смогла бы прожить всю жизнь.
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