"Это платье явно не для вас": Семенович разнесли за непотребный вид

Певица выложила на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" забавный бумеранг. Таким образом знаменитость хотела показать небольшой анонс шоу, однако все внимание поклонников было приковано не к энергичным движениям, а к наряду пышногрудой звезды отечественного шоу-бизнеса.
Многие отметили, что короткое изумрудное платье с отрезной талией очень не идет Анне. Подписчики высказались, что в купе с длиной мерцающего вечернего туалета ее ноги выглядят слишком тонкими и костлявыми. Поклонники также высказались, что крупная верхняя часть действительно выглядит диссонансно при сравнении со стройными ногами певицы, которые в этот раз лишь стали поводом для насмешек.
Как оказалось, короткое видео не стало приятным сюрпризом для фанатов Семенович. Ее раскритиковали в пух и прах, при этом не стесняясь в выражениях и упражняясь в остроумии. Тем не менее, нашлись и те, кто вступился за любимую исполнительницу. Некоторые пользователи подметили, что даже в таком неудачном образе Анна выглядит сногсшибательно.
"Анна ,это платье явно не для вас. Извините ,не удержалась" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Анюта, ждем с нетерпением!Будет бомбочка🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍", "Анечка, на Вас очень не красивое платье. Вы всегда так элегантны, но это платье просто жесть. И прическу сделали жуткую. У Вас такой прически не было никогда", "Анечка вы бесподобны. Скажите вас можно пригласить на свидание?", – высказались пользователи.
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