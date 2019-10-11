Семенович в сексуальном костюме рассказала об удивительной ночи

Всю минувшую ночь артистка провела за работой. Анна Семенович приняла участие в создании нового проекта, название которого пока держит в секрете.
Съемки походили в Болгарии, в небольшом курортном поселке Свети Влас. Городок находится на побережье Черного моря. Красота пейзажей поразила Семенович. Артистка отметила, что места там поистине сказочные.
Смена Анны началась поздно вечером. Семенович нанесли макияж и переодели в эротичный костюм морячки, немного похожий на те, которые продаются в секс-шопах. Верх наряда обнажал часть большой груди, а короткая юбка с воланами открывала взору любопытных глаз стройные ножки вокалистки. Образ знаменитость дополнила ажурными чулками и алыми лодочками на шпильке.
Анна Семенович рассказала подписчикам своего "Инстаграм", что намерена провести в этом образе всю ночь. Компанию ей составили коллеги по сцене, одетые в забавные тельняшки.
"Вчера была удивительная ночь😉 Веселая и суровая одновременно, но я счастлива и по-прежнему люблю свою работу, ну и немного покомандовать 😂🤷🏼♀️. А еще я обожаю работать с друзьями в одном кадре @manucharov 😻 Любимые, в следующем году вас ждет много сюрпризов и премьер от меня 😍 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Анна Семенович в микроблоге.
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