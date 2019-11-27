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Похоронившая мужа Алла Сигалова рассказала о романе с женатым артистом

Алла Сигалова. Фото: www.globallookpress.com
Алла Сигалова стала очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Хореограф рассказала, как увлеклась известным артистом, который был женат, и согласилась быть его любовницей.
прочитано 930 раз

Алла Сигалова дважды была замужем. Вторым супругом артистки стал известный актер и режиссер, руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Роман Козак. Алла родила ему сына Михаила. Их семья была счастливой до того дня, как стало известно, что у Романа онкологическое заболевание. Десять лет Козак боролся с раком, однако в 2010 году коварная болезнь все же победила.

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После смерти мужа Алла Сигалова не впала в депрессию, спрятавшись от всех, чтобы в одиночестве пострадать, а, наоборот, загрузила себя работой. Благодаря большой занятости хореограф много путешествовала, получая множество впечатлений. Творчество ее буквально спасло.

Сейчас Сигаловой 60 лет. Эффектная брюнетка появилась на шоу Бориса Корчевникова в лаконичном, но стильном черном платье, с модной укладкой и красной помадой на губах. Она рассказала о том, как закрутила роман с женатым артистом. Это случилось задолго до встречи с Козаком и даже до того, как встретила первого мужа.

"Он был очень известным артистом, большим артистом. Очень красивым мужчиной. Невероятным. То есть все, что женщина могла представить себе в идеальном мужчине, о чем могла женщина мечтать, вот все воплотилось в этого человека", – рассказала Сигалова.

Алла в шутку заявила, что сама добивалась его. Но потом посерьезнела и сказала: "Ну, конечно, мы друг друга не добивались, а просто шли навстречу друг другу. И мы были вместе девять лет". Хореограф отметила, что это была "прекрасная огромная жизнь".

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что ее любимый мужчина был несвободен. "У него была семья. Я была девушка по выходным", – с улыбкой добавила Алла Сигалова. На вопрос Бориса Корчевникова, переживала ли она по этому поводу, та ответила просто: "Не знаю. Хорошо!"

О том, чтобы возлюбленный оставил семью, и речи не шло. "Я все прекрасно понимала и это даже не обсуждалось вообще. Дай бог каждому прожить такое счастье!" – пожелала танцовщица. Тем не менее, их роман подошел к концу. Алла Сигалова объяснила: "Мы как-то поняли, что надо уходить друг от друга, что это какая-то тупиковая ситуация. Дальше уже были какие-то стены, которые или надо было взрывать, а это было невозможно".

Автор: 27 ноября 2019, 16:20

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
Ответить
Шикарная Женщина!!!!
ВЕСЬ НАРОД
Ответить
Какая неприятная баба!!!
1

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