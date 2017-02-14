Как выживает Алла Сигалова после смерти мужа

Несколько лет назад Алла Сигалова лишилась мужа, известного актера и режиссера, руководителя Московского драматического театра имени Пушкина Роман Козак. Как теперь живет (и выживает) хореограф, похоронив любимого супруга, она рассказала в соцсети.

После смерти мужа Романа Козака Алла Сигалова не впала в депрессию, спрятавшись от всех, чтобы в одиночестве пострадать, а, наоборот, загрузила себя работой. Благодаря большой занятости хореограф много путешествовала, получая множество самых разных впечатлений. Творчество буквально спасло Сигалову.

Недавно на своей официальной страничке в социальной сети Facebook хореограф подвела итоги 2016 года, который принес ей много работы и передвижений по свету. "В 2016 год, я плавно переместилась с оперой "Осуждение Фауста" Г.Берлиоза, которая была поставлена в Опера Бастилии; следом шел Д.Верди и волшебный Ла Скала... тут была сделана опера "Двое Фоскари" ( мало в России известная, одна из первых опер великого маэстро); потом была Польша и восстановление нашей Брюссельской "Енуфы" Л.Яначека; затем произошло перемещение в Россию, где был выпущен дипломный спектакль в родной Школе-Студии МХАТ " Путешествие в Твин Пикс"; дальше следовал Зальцбург... "Любовь Данаи" Р.Штрауса на Зальцбургском фестивале; затем последовала Латвия – два волшебных месяца в любимой Риге и работа над пьесой В.Токаревой, в результате – премьера и успех спектакля "Любить"... Дальше был снова Милан, Ла Скала, почетное открытие сезона – "Мадам Баттерфляй"!.." – скрупулезно перечислила Алла Сигалова.

Между работой над разными проектами хореограф находила время для отдыха и встреч с близкими людьми. "В коротких паузах – путешествия, друзья, близкие и родные, ученики, впечатления, бытовые хлопоты, заботы и житейская суета, радость общения и удивление, созданной человеком, красотой, восторг перед чудесами и простыми истинами природы; благодарность, которой наполнена каждая секунда каждого дня; счастье быть, жить и преодолевать!.." – написала Сигалова, давая понять, что не намерена погрязать в грусти и тоске.

Публикация от Alla Sigalova (@allasigalova) Окт 24 2016 в 2:33 PDT

Более того, хореограф открыта для новых свершений. "Начинаются репетиции нового спектакля: новые люди, новое пространство...", – сообщила Алла, в конце поблагодарив детей и близких за то, что они дают ей силы и всегда рядом.

Публикация от Alla Sigalova (@allasigalova) Фев 8 2017 в 3:57 PST

Напомним, в 2010 году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, известный актер и режиссер, руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Роман Ефимович Козак. Артист, который был женат на актрисе и хореографе Алле Сигаловой, скончался на 53-м году жизни. Пара воспитывала двоих детей – дочь и сына.