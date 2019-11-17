Полина Глен рассталась с Джонни Деппом

24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях. Причиной стали непрекращающиеся судебные разбирательства артиста с Эмбер Херд.
Друзья Глен утверждают, что процесс полностью захватил внимание Деппа. В один момент его уровень известности и непрекращающаяся битва с Эмбер стали для Полины слишком велики.
"Она ненавидела то внимание, которое ей приносили отношения, и находила их пугающими. Теперь она не покидает Россию и говорит, что все планы Деппа жениться на ней – полное безумие", – поведал инсайдер в беседе с корреспондентом Daily Mail.
Отметим, звездный союз продлился больше года. При этом известно о нем стало лишь в апреле текущего года. Примечательно, что Джонни старше Полины на 32 года. Между тем, матери танцовщицы сейчас 52.
По слухам, голливудский актер собирался жениться на русской красавице. Ведь долгое время перед разрывом они жили вместе в доме Деппа в Лос-Анджелесе. Но прямо накануне предложения девушка вернулась на родину.
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