"Начинаю бороться": ведущая Алла Мазур шокировала поклонников

Алла Мазур решила, что будет лучше рассказать о случившемся. Как пояснила журналистка, она осмелилась на такой поступок, поскольку нужно менять отношение общества к раку.
"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я начинаю бороться", – написала ведущая в "Фейсбуке".
Мазур намерена продолжать работать, она не планирует выпадать из жизни. Подробности Алла пообещала сообщить после победы над раком. Она призвала украинских женщин хотя бы раз в год проходить профилактический осмотр.
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