Очаровательный фармацевт из Таиланда стала королевой красоты

Триумфатором стала жительница Таиланда Сиретхорн Лиарамват. Девушка работает фармацевтом.
Титул Первой вице-мисс получила участница из Мексики Андреа Тоскано. Эвелин Наматову Каронде из Уганды заняла почетное третье место. На четвертом оказалась колумбийская красавица Алехандра Венгоечея. Закрыла топ-5 девушка из Великобритании Харриотт Лейн.
Россию представляла 25-летняя Марина Орешкина из Владивостока. Однако ей не удалось войти даже в топ-15.
Помимо основных наград в "Мисс Интернешнл – 2019" были и специальные. К ним относились Мисс "Купальный костюм", Мисс "Лучшее вечернее платье", Мисс "Фотогеничность", Мисс "Зрительских симпатий" и награда за "Лучший национальный костюм".
В прошлом году первое место заняла Марием Веласко из Венесуэлы. Именно она вручала корону новой победительнице.
Отметим, конкурс зародился в 1960 году в американском штате Калифорния. Спустя 12 лет он переехал в Японию. В отличие от других соревнований такого рода, жюри оценивают не только внешность, но и нравственные качества участниц. В финальной части конкурса, когда на сцене остается всего восемь девушек, каждая из них должна прочитать речь о необходимости мира на Земле, сообщает Lenta.ru.
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