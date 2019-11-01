"Сладкая": маленькая дочь Кудрявцевой растопила сердце Баскова

В личном "Инстаграм" телеведущая опубликовала свежее видео с наследницей. Девочка, сидя за столом, выполняет различные задания. Например, малышка уже может разложить шарики по тарелочкам в зависимости от их цвета, или аккуратно вложить жетоны в коробку с небольшим отверстием.
Дочери Леры Кудрявцевой общаться с педагогом явно по душе. Участвуя в занимательных играх, кроха улыбается и смеется.
Ролик с участием маленькой Маши растопил сердца многих отечественных знаменитостей. Одним из первых на видео обратил внимания певец Николай Басков. "Сладкая", – отметил "золотой голос России".
Актриса Эвелина Бледанс тоже не смогла пройти мимо. Знаменитость поведала, что подобным образом занималась со своим младшим сыном Семеном. "Я тоже Семочке такую коробочку с ленточками делала", – написала она.
"Как же я люблю эту булочку", – не удержалась Ани Лорак. "Какая сладенькая", – отметилась Анна Семенович. "Вкусняшечка", – высказался Александр Ревва после просмотра записи с дочерью Леры Кудрявцевой.
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