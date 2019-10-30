Лера Кудрявцева откровенно о ревнивом любовнике

Лера Кудрявцева столкнулась с любовником, который следил за ней круглосуточно. Оказывается, мужчина страшно ревновал эффектную телеведущую.

Когда Лера Кудрявцева начала встречаться с состоятельным бизнесменом, он утверждал, что готов на все ради ее любви. Оказалось, что даже слишком. Любовник следил за ведущей. причем постоянно. Лера узнала об этом не сразу. "Как потом выяснилось, ставил прослушку на мой телефон, нанимал детективов, чтобы круглосуточно за мной следили и на улице, и на работе. Дико ревновал, хотел, чтобы дома сидела", – рассказала популярная ведущая.

Отметим, что все это случилось в далеком 1996 году. Даже когда Лера рассталась с этим мужчиной, история с прослушкой не закончилась. "Спустя годы в квартиру моей мамы вошли сотрудники спецслужб. Выяснилось, что в удлинитель, который мама забрала у меня из квартиры, кто-то вмонтировал жучок. Мы пытались выяснить, кто это мог сделать, кто мог меня прослушивать, но так, к сожалению, не узнали", – цитирует гламурную красотку сайт "Комсомольская правда".

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