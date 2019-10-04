Резник рвет и мечет из-за окунувших голову школьника в унитаз мерзавцев

По мнению Резника, подростки, замешанные в скандале, вели себя по-зверски. "Они поступили, словно маленькие звереныши", – подчеркнул композитор.
Стоит отметить, что Резник лично посмотрел видео избиения школьника и удивился жестокости детей. "К сожалению, сейчас школьное насилие очень распространено", – резюмировал он.
Напомним, ранее в Сети было обнародовано видео издевательств над мальчиком из столичной школы. Сверстники окунули его головой в унитаз.
На кадрах, которые СМИ не публикуют по этическим соображениям, мальчик сопротивляется и кричит. После унижений он выбегает из кабинки под злой хохот обидчиков. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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