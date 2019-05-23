Рядом с мамой: Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище
Мать актрисы Валентины Талызиной, снявшейся в легендарных фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Большая перемена", умерла 28 лет назад. Анастасию Трифонову похоронили на престижном Ваганьковском кладбище, где покоятся Сергей Есенин, родители и сестра Марины Цветаевой, Владимир Высоцкий, Владислав Листьев, Михаил Танич.
"Могилу посещаю регулярно, – призналась Талызина. – Видели, какой красивый памятник ей поставила? Сама разработала макет. Некоторые нагромоздят всякого, а у меня лаконично получилось".
Рядом с любимой матерью актриса нарочно оставила место. "Простите, а для кого?" – поинтересовались у нее журналисты "Экспресс газеты". "А сами-то как думаете? К шагу в вечность надо заранее готовиться", – вздохнула 84-летняя звезда театра и кино.
О последнем приюте задумываются многие артисты. "Мне по статусу полагалось место на Новодевичьем кладбище, но уступил его для могилы худрука Московского театра эстрады Бориса Брунова, – рассказал незадолго до смерти певец Иосиф Кобзон. – Написал бумагу, в которой завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Это наше родовое место".
В свою очередь Алла Пугачева приобрела место на Кузьминском кладбище столицы, где покоятся ее умершие в 80-х годах прошлого столетия мать Зинаида Одегова и отец Борис Пугачев. В 2011 году скончался единственный брат певицы Евгений, но похоронить его рядом с родными не вышло: погребение на старом Кузьминском кладбище к тому времени запретили. Примадонна приобрела участок рядом с центральным входом (сразу для нескольких могил), эксгумировала и перевезла сюда останки всех своих близких.
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