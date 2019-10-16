Джереми Реннер пытался прикончить жену

Пачеко обвинила экс-возлюбленного в злоупотреблении психоактивными веществами. Она заверила, что актер неоднократно прибегал к эмоциональному насилию и словесным оскорблениям.
Экс-супруга знаменитости утверждает, что в ноябре прошлого года Реннер перебрал в клубе с алкоголем и кокаином. После этого он заговорил об убийстве жены: "Я не могу больше иметь с ней дело, я хочу, чтобы она исчезла".
Кроме того, стало известно, что однажды американский актер засунул себе в рот пистолет. После этого он неожиданно выстрелил в потолок. Их общая дочь Ава в это время мирно спала в соседней комнате.
Сам Джереми, в свою очередь, эту информацию опровергает. По его мнению, у его бывшей жены серьезные психологические проблемы. Знаменитость настаивает на том, чтобы она отправилась на лечение и просит суд ограничить ее времяпрепровождение с Авой.
Отметим, на данный момент супруги судятся за право опеки над шестилетней дочерью. Возможно, Сонни придумала эти факты, чтобы переманить присяжных на свою сторону и убедить их оставить ребенка с ней.
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