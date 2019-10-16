Джереми Реннер пытался прикончить жену

Бывшая жена героя "Мстителей" Джереми Реннера, Сонни Пачеко сделала шокирующее признание. По ее словам, звезда угрожала убить ее.

Пачеко обвинила экс-возлюбленного в злоупотреблении психоактивными веществами. Она заверила, что актер неоднократно прибегал к эмоциональному насилию и словесным оскорблениям.

Экс-супруга знаменитости утверждает, что в ноябре прошлого года Реннер перебрал в клубе с алкоголем и кокаином. После этого он заговорил об убийстве жены: "Я не могу больше иметь с ней дело, я хочу, чтобы она исчезла".

Кроме того, стало известно, что однажды американский актер засунул себе в рот пистолет. После этого он неожиданно выстрелил в потолок. Их общая дочь Ава в это время мирно спала в соседней комнате.

Сам Джереми, в свою очередь, эту информацию опровергает. По его мнению, у его бывшей жены серьезные психологические проблемы. Знаменитость настаивает на том, чтобы она отправилась на лечение и просит суд ограничить ее времяпрепровождение с Авой.

Отметим, на данный момент супруги судятся за право опеки над шестилетней дочерью. Возможно, Сонни придумала эти факты, чтобы переманить присяжных на свою сторону и убедить их оставить ребенка с ней.