Известная певица показала пятую точку
Бывшая звезда группы "Серебро" похвасталась новым приобретением. Темникова призналась фанатам, что просто влюбилась в красивую тунику. Но это, конечно, был лишь предлог.
"Я влюбилась. Это самая красивая туника", — написала Елена.
Под туникой на Темниковой был белый слитный купальник, подчеркивавший стройную фигуру певицы. На одной из фотографий Елена в своем любимом ракурсе – демонстрирует зрителям накачанные ягодицы.
Фанаты Темниковой, как и следовало ожидать, в восторге. "Какой "орех" зачетный", "Очень красиво", "Офигенная", "Без лишних слов", – восторгаются комментаторы.
Поклонники Елены Темниковой в последнее время обсуждают изменения, произошедшие с внешностью певицы. Они уверены, что у артистки серьезные проблемы с кожей, которые она пытается скрыть с помощью косметики. Особенно ревностные "доброжелатели" развили эту тему и начали распространять слухи о зависимости Елены – мол, этими злоупотреблениями и вызваны проблемы с кожей.
Тут уже Темникова не выдержала и пообещала злопыхателям подать иск в суд. Певица решила сама рассказать о своих проблемах. Темникова призналась, что у нее аутоиммунное заболевание, а проблемы с кожей – побочный эффект этого недуга.
Появились новые подробности священного таинства
Продюсер высмеял певицу
Поклонники пообещали помочь пианистке
Украинский лидер официально объявил об участии в президентской гонке