Известная певица умерла прямо на сцене

Татарская певица Фания Халиуллова скончалась на сцене во время выступления. Трагический эпизод успели заснять зрители.

В минувшее воскресенье, 20 января, Фания Халлиулова принимала участие в концерте в Центре культуры и досуга "Восход" в Димитровграде. Внезапно она почувствовала себя плохо на сцене и упала. Очевидцы сразу вызвали врачей, однако тем не удалось спасти певицу. Как утверждают медики, предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

"Фания Халиуллова открывала концерт ансамбля "Неугасимые звезды", где также была руководителем, и во время исполнения песни внезапно упала. Прибывшие на место медики госпитализировали артистку, но, к сожалению, спасти ее не удалось. По предварительной версии, причина смерти – остановка сердца", – сообщает автор портала Dimgrad24.ru.

Близкие и знакомые Халиулловой отмечают, что она была талантливой певицей и замечательным педагогом по вокалу. Артистка часто вела концерты в честь национальных татарских праздников в Димитровграде.