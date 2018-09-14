Известная певица умерла от рака на руках у мужа

Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Пятница 14 сентября
Лента новостей
12:39
75% российских путешественников “садятся на дорожку”
12:33
Известного бойца выгнали из спорта на 26 лет
12:25
Участники проекта "ПолитСтартап" стали депутатами
12:23
Новая деталь в деле о пожаре в "Зимней вишне"
12:00
В московском метро женщина попала под поезд
11:16
Скончался прославленный отечественный спортсмен
11:02
Украинцев решили жестоко пороть за любовь к России
10:45
Винер устроила публичную порку выигравшей золото чемпионке
10:25
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой
10:15
Российские дети признаны самыми красивыми в мире
10:05
Главные события Москвы
09:51
Известного музыканта избили на собственном концерте в Москве
09:13
Подробности загадочной истории с продырявленным кораблем "Союз"
09:07
Голая супермодель начала рожать во время показа коллекции Рианны
08:17
Геи и шпионы неубедительны: эксперт по лжи разобрал интервью "отравителей" Скрипалей
08:01
Умер народный артист России Михаил Асафов
21:59
Крымскому мосту осталось недолго
21:51
России подготовили новый допинг-скандал
21:34
На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
21:10
Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA
21:02
"Надоело абсолютно все": Алсу решилась на глобальные перемены
20:33
Мария Захарова выступит на Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2018
20:28
Геи России поддержали "отравителей" Скрипалей
19:41
В столичную больницу попал мужчина с яблоком в прямой кишке
19:09
"Девственность восстановил": Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой
19:05
Известного рэпера повесили в центре Москвы
19:03
Дочь Мадонны вызвала оторопь волосатыми ногами на модном показе
18:40
Ложь и провокация: Лондон закатил истерику из-за "отравителей" Скрипалей
18:38
Беременная Бледанс показала идеально плоский живот
18:19
Погиб человек: в Бельгии прогремел взрыв
18:19
Найден продлевающий жизнь продукт
18:12
Чехова нашла плюсы в лишнем весе
17:55
На Урале полицию обокрали на 3,5 миллиона
17:40
Рита Дакота отказалась от детей
17:37
Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре
17:09
Почему люди добровольно выбирают рабство в офисе
17:01
"Отравителей" Скрипалей заманили церковью в грязную гей-столицу
16:58
Поклонская и Аршба имеют равные шансы возглавить новую комиссию в Думе
16:57
Агрессивный рак убивает звезду КВН
16:52
45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарные ноги в мини
16:43
В Москве объявились выдающие себя за патрульных вымогатели
16:29
В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами
16:28
Как избежать осенней депрессии
16:25
Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
16:17
Май Абрикосов обрушился на новинку "Дома-2"
16:16
Парламентарий считает ошибкой ЦБ отзыв лицензии у "Югры"
16:15
"Шесть трупов": Борисов обнародовал шокирующий компромат на Мазур
16:13
Известную модель обварили кипятком в СИЗО
16:07
Житель Уфы откопал в своем огороде мину
15:29
На восточном участке БКЛ начали строить второй тоннель
15:25
Запашный заговорил после страшной аварии
15:09
Россияне заплатили здоровьем за отдых в Крыму
15:06
Состояние беременной от Серова звезды "Дома-2" ухудшилось
15:02
Где найти Человека-паука, Халка и Железного человека
14:48
Боня раскрыла неожиданную причину расставания с сыном миллионера
14:32
"Оставьте нас в покое!" – "отравители" Скрипалей влипли в мерзкий гей-скандал
14:26
В Волгограде автоледи вылетела на встречку и убила троих мужчин
14:11
Заявивший о войне Путин довел украинцев до исступления
14:06
Сморщенный Билан рассекретил красавца-отца
14:03
В Удмуртии в результате пожара погибли люди
13:53
Гидроавиасалон-2018: взят курс на роботизацию
13:49
В Нижегородской области нерадивую мать отправили под суд
13:40
В Казани студент сбил велосипедиста
13:22
Названы город и даты проведения "Евровидения-2019"
13:18
"Хотели оторваться": "отравители" раскрыли все карты в деле Скрипалей
13:13
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
13:09
Степаненко ускользнула от ворвавшегося в квартиру Петросяна
12:52
Госдума встала на защиту граждан предпенсионного возраста
12:39
"Страшно смотреть": народ в ужасе от конвульсий ребенка Рапунцель
12:37
Раскрыт главный секрет скандального клипа "Ибица"
12:31
В Екатеринбурге пассажир с ножом напал на водителя автобуса
12:21
В московском парке найден обезглавленный труп Владимира Киселева
12:08
В РАН пройдет XV фестиваль науки для школьников
12:03
"Отвратительная мерзость": телеведущий о запретном чувстве Киркорова к Шнурову
11:55
Елена Темникова о своей идеальной фигуре: Спортом я не занимаюсь
11:53
В московском метро пьяный хулиган разрезал себе шею
11:40
Объявлен перезапуск шоу "Последний герой"
11:24
В Тюмени пропали 10 грибников
11:15
Как общество уничтожает личность женщины
11:14
"Отравители" Скрипалей вышли в эфир
11:06
Трясущаяся звезда "Дома-2" в рваной ночнушке пожаловалась на преследования Серова
11:00
Россия и Нидерланды укрепляют межпарламентские связи
10:47
Такси-убийца: Запашный попал в крупное ДТП
10:42
Жириновский устроил визгливую истерику перед Соловьевым
10:29
Очень смешную комедию покажут в МДМ
10:14
Серьезная болезнь перевернула жизнь Елены Летучей
10:12
Возвращавшийся с дачного отдыха пенсионер попал под КамАЗ
09:49
Готовы воевать: Путин сделал важное заявление
09:45
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв
09:35
Кудрявцева в жидковатых перьях проиграла эффектной Варум
09:27
В Ростове ищут зарезавшего молодую девушку бомжа
09:01
В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья
08:59
Блюменкранц совокуплялся на пляже с участницей "Дома-2" назло жене с ребенком
08:47
Фриске вытащила любимого друга с того света
08:22
Украина огласила план по уничтожению России
08:20
Кадыров объяснил причину нападения на Тимати и Крида
08:05
В Уфе сгорел крупнейший гипермаркет
22:01
"Страсть в гримерке": Шнуров ласкает новую зазнобу на глазах у публики
22:01
Ваша карта бита: у России есть козырь в деле отравленных Скрипалей
22:01
Стали известны цены на новые iPhone
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фриске вытащила любимого друга с того света
Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре
Трясущаяся звезда "Дома-2" в рваной ночнушке пожаловалась на преследования Серова
76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей дочери
Сын Рудковской и Плющенко назван одним из самых красивых мальчиков на планете
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке
Шоу-бизнес

Известная певица умерла от рака на руках у мужа

Марин Мацци. Фото: GLOBAL LOOK press/Sonia Moskowitz
Онкологическое заболевание унесло жизнь известной исполнительницы Марин Мацци. Прославленная артистка боролась за жизнь на протяжении нескольких лет, однако коварный недуг оказался сильнее.
прочитано 2468 раз

Марин Мацци умерла накануне, 13 сентября, в своем доме на Манхэттене, в окружении близких друзей и семьи. Печальной новостью поделился ее убитый горем супруг Джейсон Дэниели. Как сообщает АВС News, последние три года артистка боролась с раком яичников. Она перенесла гистерэктомию и резекцию кишечника, так как рак сильно распространился, а также недели химиотерапии. Однако рак оказался сильнее.

ПО ТЕМЕ

Агрессивный рак убивает звезду КВН

"Я в афиге!": Григорьев-Апполонов заявил о раке и операции

Марин Мацци прославилась благодаря мюзиклам. Впервые она вышла на сцену в далеком 1983 году. Артистка приняла участие в музыкальной постановке Фрэнка Лессера "Где Чарли?". Также Марин отметилась в таких мюзиклах, как "Рэгтайм", "Страсти", "Человек из Ла Манчи", "Камелот" и "Поцелуй меня, Кейт".

Отметим, что артистка снималась и на телевидении. А еще Марин часто выступала с супругом, и в ноябре 2005 года они выпустили совместный альбом. Исполнительница несколько раз была номинирована на престижную премию "Тони". Мацци была введена в Зал славы Американского театра в 2017 году на церемонии в театре "Гершвин".

В Сети приносят соболезнования многочисленные поклонники певицы. "Какой ужас. Пусть земля ей будет пухом", "Какое горе! Дай бог сил семье перенести это", "Соболезную родным Марин", "Бедный Джейсон! Сил и терпения пережить трагедию", "Марин! Моя любимая певица! Не уберегли", "Я была фанаткой Марин Мацци. Слушала все, что она исполняет. Кто теперь ее заменит?", "Покойся с миром, милая Марин!" – прокомментировали печальную новость пользователи Сети. Как передают СМИ, Марин Мацци похоронят рядом с ее матерью Донной и братом Марком.

Автор: Наталья Аряева14 сентября 2018, 12:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кобзон по именам назвал больных раком звезд

567

комментарии

Политика

Ложь и провокация: Лондон закатил истерику из-за "отравителей" Скрипалей
Украина огласила план по уничтожению России
"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех
Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина

Шоу-бизнес

"Поменяй стилиста": фигуристая Шарапова превратилась в прямоугольник
Известная певица умерла от рака на руках у мужа
Народ молится за онкобольного артиста из КВН
Звезду шоу "Пацанки" зверски избили во время съемок

Проишествия

На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв
В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья
Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Шоу-бизнес

Фриске вытащила любимого друга с того света

Откровенное интервью отца певицы
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре

Знаменитости не отходили друг от друга
Шоу-бизнес

Джоли попалась на подлой манипуляции

Артистка не опускает рук
Общество

Геи и шпионы неубедительны: эксперт по лжи разобрал интервью "отравителей" Скрипалей

Специалист считает, что из беседы многое убрали при монтаже

Гороскоп

Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой
"Надоело абсолютно все": Алсу решилась на глобальные перемены
Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть
Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября

Фоторепортажи

Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах

Спорт

России подготовили новый допинг-скандал
Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA
"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России

Регионы

Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru