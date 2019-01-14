Шварценнегер выходит замуж за известного актера

Голливудский актер Крис Пратт сделал предложение своей возлюбленной. Он объявил о помолвке с дочерью Арнольда Шварценеггера, пишет телеканал "360".
"Милая Кэтрин, я так счастлив, что ты согласилась! Я в восторге, что женюсь на тебе. Для меня гордость связать свою жизнь с тобой!", – написал артист в своем Instagram. Напомним, Крис Пратт стал звездой первой величины благодаря роли Звездного Лорда в фильме "Мстители".
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