Любовница показала киску мертвому Кельми
Полина Белова уверяет, что Крис Кельми хотел узаконить с ней отношения, но жена не давала артисту развод из-за элитной недвижимости. Мол, тогда любовница быстро приберет к рукам четырехкомнатную квартиру на Смоленском бульваре, однушку на Делегатской улице и дачу в 50 километрах от Москвы. А это, извините, примерно 70 миллионов рублей!"Три года назад пытался расторгнуть брак, но она запротестовала, – плачет Полина. – Мы с Крисом были вместе с 2012 года, и Людмила просто испугалась, что он женится на мне".
Законная жена Кельми решила устранить соперницу и оклеветала ее, обвинив в краже денег певца. Осенью 2017-го громкий скандал обсуждала вся страна.
"Она придумала ту историю, и Крис перестал со мной общаться, – цитирует Полину StarHit. – От любимого мне остались лишь мягкие игрушки. В ближайшее время поеду на могилу и оставлю там белого котенка. Он обожал усатых-полосатых. Когда-то у него жили сразу 22 питомца. Все время мучаюсь. Сколько новогодних ночей он был со мной – и ничего. А тут оказался с ней. Видите, что получилось!"
Киска на могиле артиста – символ любви и нежности. Крис часто дарил Полине мягкие игрушки...
Напомним, что кумир 90-х скончался 1 января в своем доме в Подмосковье после новогодней попойки. Когда музыканта-алкоголика нашли, он был без сознания. Медики боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать.
Криса Кельми похоронили на Никольском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие. Друзья и поклонники допущены не были.
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