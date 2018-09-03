Поргина: Кобзон с Караченцовым на том свете зададут такого жару!

На прощание с Иосифом Кобзоном жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина пришла одной из первых. С певцом ей довелось много раз пересекаться. Да и его жизнь унесла та же страшная болезнь, с которой сегодня мужественно борется Николай Петрович. О его самочувствии корреспондент Dni.Ru после панихиды поговорил с Людмилой Андреевной.

"Летом мы ездили в Тель-Авив на процедуру химиотерапии, – рассказала Поргина в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Но лечение там не дало результатов, поэтому пошли к специалистам в Красногорске, и те сотворили чудо – опухоль в легких у Коли начала уменьшаться".

"Коля полон решимости бороться и твердит мне: "Я не умру, я не умру!" – продолжает жена артиста. – Так что все в руках Божьих – когда суждено уйти человеку, тогда это и случится. Как мне сегодня у гроба сказала Нелли Кобзон: "Представляешь, какого жару зададут Иосиф и Коля, когда встретятся на том свете, как будут веселиться там!"

Незадолго до ухода Кобзон заявил: "Я знаю про проблемы Николая Караченцова, считаю, что его все время нужно держать в больничных условиях, чтобы профессионально поддерживать и стимулировать его жизненные функции. И то, что Людмила его не оставляет, честь и хвала этой героической женщине. Но все равно она не сможет обеспечить его всем тем, чем могут обеспечить врачи. Я хочу, чтобы она услышала меня, нас всех, и продолжила его лечение в клинике".

Напомним, осенью прошлого года врачи поставили известному актеру страшный диагноз "рак легких". "Сейчас есть положительный эффект, опухоль уменьшается. Будем через каждые три недели делать химиотерапию, это наша цель – потому что опухоль, к сожалению, неоперабельная, у него легкие в таком состоянии, что не выдержат операцию", – говорит журналистам Поргина. Онкологическое заболевание еще больше осложнило и без того серьезное состояние артиста. Здоровье Николая Караченцова резко ухудшилось после серьезного ДТП в 2005 году. После аварии он провел некоторое время в коме.