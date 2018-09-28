Отец Романа Трахтенберга борется с раком

Сегодня, 28 сентября, шоумену Роману Трахтенбергу могло бы исполниться 50 лет. Отец знаменитого радиоведущего Лев Глебович Горбунов накануне рассказал, что в его семье до сих пор не утихают страсти.

Лев Глебович отметил, что к могиле его сына не зарастает народная тропа. Поклонники не забывают кумира – часто приходят, оставляют сигареты и конфеты. С некоторыми ему даже удалось пообщаться. Сам он всегда приезжает в дни рождения и смерти сына. "Вот и в этот раз пойдем с моей супругой Таней, нашим младшим сыном Сашей и двумя внучками", – рассказал мужчина.

Горбунов огорчен, что кто-то выдергивает цветы с могилы сына. Он полагает, что его экс-невестка Елена Романова таким образом мстит ему. "Когда Рома умер, Лена установила памятник, напоминающий булыжник. Он нам не понравился, снесли, позже сделали другой, помог поклонник Ромочки", – сообщил Лев Глебович.

Отец Трахтенберга считает, что Романова настроила против него внука Льва-Давида. Раньше он приезжал в гости и выходил на связь в соцсетях, а теперь пропал и все сообщения игнорирует. Также до Горбунова дошли слухи, что Елена "нагуляла" мальчика. "От его матери никакой реакции не последовало, когда задал вопрос про это. Казалось, должна защищать и доказывать: мол, парень – ваша кровь. Нет!" - рассудил пожилой мужчина.

Со вторым сыном Романа – Сергеем, рожденным вне брака от Алены Семеновой, он тоже связь не поддерживает. Все начиналось хорошо, внук познакомил его с женой и сыном, пытался подружиться с Львом-Давидом, но не вышло. Но после выступления Сергея на телевидении отношениям деда и внука пришел конец.

"Сережа стал гостем передачи "Звезды сошлись". Ведущие поинтересовались: "Досталось ли вам наследство отца?" Внук пробурчал: "Ни рубля!" Потом снова последовал вопрос: "А как с родственниками дела?" Он им: "Жду, когда у них проснется совесть". И тут крупным планом мое фото показали. От увиденного чуть со стула не упал... Допускаю, что внук имел в виду Лену. Я же до последнего уговаривал не прекращать с ней борьбу за имущество. В любом случае осадок остался", – вспомнил отец радиоведущего.

Лев Глебович рассказал, что смог отсудить долевое право на три московские квартиры в размере 25%. В итоге, сложив доли, ему удалось получить одни апартаменты, которые теперь не могут узаконить из-за перепланировки. Поэтому квартира пока пустует.

Горбунов сообщил, что недавно перенес два инсульта. После первого удара плохо пишет правая рука, после второго село зрение. Сейчас пожилой мужчина борется с раком простаты. "Благо пенсии хватает на лечение. Не жалуюсь. Зачем?! Думаю, бывшие невесты Ромы только обрадуются моим проблемам!" – заявил отец Романа Трахтенберга в беседе со StarHit.