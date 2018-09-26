"Это ложь!": Валерия в шоке от клеветы

Валерии 50 лет, но выглядит она как девочка – бодрая, стройная, красивая. Быть похожей на нее мечтают многие. И теперь это стало реальнее – певица представила собственную программу питания No Secret by Valeriya, которая позволит быстро привести себя в форму. Вся семья артистки, как выяснил корреспондент Dni.Ru, давно живет по этой системе.

"В детстве я была не то чтобы пухляшом, но стройняшкой себя никогда не считала, – улыбается Валерия. – Но спортом начала заниматься только в последних классах. Дело в том, что я шла на золотую медаль, а по физкультуре стоял трояк. И я начала активно много работать над cобой, что потом даже аэробику вела в школе".

По признанию Валерии, она испробовала все возможные диеты. Но, в любом случае, всегда отказывалась от алкоголя, поскольку спиртное слишком калорийное. И сегодня про то, как питается певица, ходят легенды. Одна побывавшая дома у артистки коллега заверила корреспондента Dni.Ru, что своими глазами видела, как Валерия отправила в рот два листа салата и маленькую креветку, а потом сказала: "Спасибо, я наелась!"

"Это ложь! – улыбается Валерия. – Я себя, конечно, ограничиваю в еде, но до крайностей не дохожу – ем каши, салаты, сырники. Так что не надо клеветать! Я даже детей и мужа Иосифа (Пригожина. – Прим. ред.) подсадила на здоровое питание и ЗОЖ. В итоге супруг за два с половиной месяца похудел на десять килограммов. Правда, потом мы уехали в отпуск, где было много гастрономических искушений, и он немного сорвался. Но, надеюсь, сейчас снова возьмется за себя".

Сделала певица и неожиданное признание – в рестораны она давно уже ходит со... своей едой! Просто просит официантов разогреть ее и подать. "У меня есть сумка-холодильник, я загружаю ее готовыми продуктами на весь день и могу питаться хоть в машине. Даже на гастроли с собой вожу еду, чтобы не подвергать себя соблазнам и не съесть что-то вредное".