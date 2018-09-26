Известный музыкант попал в больницу при загадочных обстоятельствах

Американский рэп-исполнитель Диего Лианос, известный поклонникам по сценическому псевдониму Lil Xan, попал в больницу. Обстоятельства его госпитализации оказались неоднозначными. Некоторые решили, что по примеру других знаменитостей музыкант переусердствовал с запрещенными веществами. Однако он эту информацию опроверг.

"Просто хочу дать знать всем, что я был в больнице не из-за каких-то наркотиков, а, думаю, из-за того, что съел слишком много чипсов", – цитирует телеканал "360" рэпера. Он полагает, что лакомство могло повредить его желудок.