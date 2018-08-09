Что случилось с истощенной актрисой Симдянкиной

Директор сети семейных клиник "АВС медицина" Юлия Сиверцова прокомментировала состояние актрисы Марии Симдянкиной, о котором стало известно благодаря тревожным сообщениям ее коллеги Елены Ксенофонтовой. По мнению эксперта, отказ органов мог случиться из-за ошибки врачей или реакции организма.

"С точностью до диагноза я сказать не могу. Можно предположить все, что угодно, начиная с онкологии и заканчивая какими-то гинекологическими проблемами", – высказалась Юлия Сиверцова в беседе с Dni.Ru. Относительно отказа работы некоторых органов у Марии Симдянкиной специалист предположила, что у актрисы мог начаться сепсис – заражение крови. "Может быть, это такая реакция на наркоз. Полиорганная недостаточность", – высказала мнение эксперт. По словам Сиверцовой, этим обусловлена и кома у подруги Елены Ксенофонтовой.

Тем не менее специалист рада, что Симдянкина смогла выйти из коматозного состояния. "Организм молодой", – отметила Сиверцова. В заключение она пожелала актрисе скорейшего выздоровления и счастливой долгой жизни.

Напомним, что о беде Марии Симдянкиной стало известно благодаря ее подруге Елене Ксенофонтовой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram та рассказала, что больше двух лет Мария борется со страшной болезнью. Она перенесла несколько операций, "комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие..." Елена не стала называть диагнозы, отметив лишь, что они "тяжелейшие".

Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) 8 Авг 2018 в 3:16 PDT

Ксенофонтова попросила народ молиться о Симдянкиной, а позже написала, что случилось чудо – актриса вышла из комы. "Медленно начало подниматься давление. Сначала оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 07:30 начались ужасные судороги. Погасили. 15 минут назад она задышала. Сама!!!" – объявила Елена. По ее словам, подруга пришла в себя, но состояние остается тяжелым.