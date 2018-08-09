Тяжелобольная российская актриса при смерти

Клич о помощи бросила известная актриса Елена Ксенофонтова. Она сообщила, что артистка из сериала "Счастливы вместе" Мария Симдянкина, которая на протяжении нескольких лет тщетно борется с опасной болезнью, при смерти.

Фотографию Марии Симдянкиной Елена Ксенофонтова опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса сообщила, что больше двух лет ее подруга борется со страшной болезнью. Она перенесла несколько операций, "комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие..." Ксенофонтова не стала называть диагнозы, отметив лишь, что они "тяжелейшие".

Три дня назад состояние Симдянкиной резко ухудшилось. "Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказали сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме. Сегодня врачи сказали, что смысла больше нет, и нужно отключать", – поведала Ксенофонтова. Она сообщила, что им дали время до 08:00, и попросила всех неравнодушных молиться за Марию.

Позднее актриса опубликовала еще одну фотографию подруги и рассказала новости. По словам Елены, в 03:00 в состоянии актрисы произошли резкие изменения. "Медленно начало подниматься давление. Сначала оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 07:30 начались ужасные судороги. Погасили. 15 минут назад она задышала. Сама!!!" – объявила радостная Ксенофонтова.

Публикация от Мария Симдянкина (@maria_simdyankina) 19 Окт 2016 в 1:23 PDT

Врачи отключили Симдянкину от аппарата искусственной вентиляции легких и надели кислородную маску. Елена выразила надежду, что Марии хватит сил дышать самостоятельно. "Она крайне истощена. Сейчас пришел главврач. С мамой разговаривает. Вот тут хочется биту взять... Спасибо вам, люди, за ваши молитвы!!! А чудеса-то случаются. Ждем и молимся дальше", – завершила свой пост популярная актриса.