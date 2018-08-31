Первый канал погнал в шею ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника

Радоваться смерти человека – гнусность. Ликовать и торжествовать публично – низость. Но для сотрудника Первого канала нет никаких моральных рамок. За что он и поплатился.

Редактор Первого канала Сергей Артемов на своей странице в социальной сети Facebook порадовался смерти певца Иосифа Кобзона. "Ну наконец-то! Простите. Никогда не радовался такому. Он этого заслужил. Дожили", – пишет Артемов. Пост вскоре исчез, но внимательные читатели успели сделать скрин и отправить на Первый канал. Разумеется, там не стали терпеть подобного бесстыдства и тут же уволили Артемова за несоответствие принципам корпоративной этики.

По какой причине Артемов обрадовался кончине народного артиста, он не уточнил. То ли гражданская позиция певца молодому человеку не нравилась, то ли патриотизм претил, то ли бескорыстная помощь Донецкой и Луганской республикам мешала... Ему, видимо, не стало уроком увольнение редактора программы "Время покажет" Тимура Ермакова в июле этого года. Тот публично пошутил по поводу расстрела царской семьи, разместив на своей странице в социальной сети карикатуру на убитого Николая II с подписью "Слава Петру Войкову!" – одному из революционеров, принимавших решение о казни семьи Романовых. За что и потерял работу на главном канале страны.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в больнице имени Боткина на 81-м году жизни. Любимый многими поколениями певец на протяжении 13 лет боролся с онкологией, но продолжал концертную деятельность – в мае, например, он поздравлял с Днем Победы Кишинев. Свои соболезнования выразили многие артисты современной эстрады, которые заявили, что потрясены потерей и для них это огромное горе.