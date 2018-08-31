Продюсер рассекретил детали последнего покушения на Кобзона
Иосиф Давыдович был очень мужественным человеком. Он не мог жить без сцены, поэтому не умел отдыхать, всегда рвался на работу. Когда к Кобзону пришла страшная болезнь, ему было очень тяжело – но он боролся и не жаловался, вспоминает кинопродюсер Марк Рудинштейн.
Кобзон и Рудинштейн дружили много лет. Продюсер ежегодно приглашал артиста на фестиваль "Кинотавр" в Сочи. Там, буквально на глазах Рудинштейна, и произошло одно из покушений на певца.
Как рассказал продюсер, десять лет назад он ехал с Кобзоном в одной машине из Сочи. За ними на втором авто ехала охрана артиста. Машина охраны остановилась на заправке, а Рудинштейн с Кобзоном направились в аэропорт. "Через несколько минут Кобзону сообщили, что машину с его охраной кто-то взорвал... Люди погибли", – вспомнил продюсер. По его словам, еще до этого случая рядом с офисом исполнителя в гостинице "Интурист" взрывали гранаты. Артиста пытались убрать как минимум три раза – но он ничего не боялся, понимал, что надо держать удар.
1980- Афган,Кабул - выступал перед советс.воинами;— Елена Бувайлик (@alenalane27) 30 августа 2018 г.
1986- Первым из советс.эстрады с концертом в зараженный Чернобыль;
1988- Армянский Спитак,землетрясение.Концерт для оставшихся без крова+не раз привозил гум.помощь
2002- «Норд-Ост»...
2014-2017 - Концерты+гум.помощь #ДЛНР#Кобзон pic.twitter.com/OIvmAC6z81
Иосифа Кобзона уважали на эстраде и в культуре. В то же время много разговоров было о связях артиста с бизнесменом Отари Квантришвили и Вячеславом Иваньковым по прозвищу Япончик. "Да, это были люди, связанные с криминалом, но Кобзон никогда не отрицал дружбы с ними. И в этом тоже проявлялось его мужество", – отметил Рудинштейн. Из-за того же Квантришвили Кобзона несколько раз могли убить, сказал продюсер в интервью "Комсомольской правде".
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