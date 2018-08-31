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Продюсер рассекретил детали последнего покушения на Кобзона

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Иосифа Кобзона пытались убить как минимум трижды. Поводы для покушений находились легко – во-первых, деньги, во-вторых – то, что артист никогда не отрекался от своих друзей.
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Иосиф Давыдович был очень мужественным человеком. Он не мог жить без сцены, поэтому не умел отдыхать, всегда рвался на работу. Когда к Кобзону пришла страшная болезнь, ему было очень тяжело – но он боролся и не жаловался, вспоминает кинопродюсер Марк Рудинштейн.

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Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Кобзон и Рудинштейн дружили много лет. Продюсер ежегодно приглашал артиста на фестиваль "Кинотавр" в Сочи. Там, буквально на глазах Рудинштейна, и произошло одно из покушений на певца.

Как рассказал продюсер, десять лет назад он ехал с Кобзоном в одной машине из Сочи. За ними на втором авто ехала охрана артиста. Машина охраны остановилась на заправке, а Рудинштейн с Кобзоном направились в аэропорт. "Через несколько минут Кобзону сообщили, что машину с его охраной кто-то взорвал... Люди погибли", – вспомнил продюсер. По его словам, еще до этого случая рядом с офисом исполнителя в гостинице "Интурист" взрывали гранаты. Артиста пытались убрать как минимум три раза – но он ничего не боялся, понимал, что надо держать удар.

Иосифа Кобзона уважали на эстраде и в культуре. В то же время много разговоров было о связях артиста с бизнесменом Отари Квантришвили и Вячеславом Иваньковым по прозвищу Япончик. "Да, это были люди, связанные с криминалом, но Кобзон никогда не отрицал дружбы с ними. И в этом тоже проявлялось его мужество", – отметил Рудинштейн. Из-за того же Квантришвили Кобзона несколько раз могли убить, сказал продюсер в интервью "Комсомольской правде".

Автор: Андрей Евлампиев31 августа 2018, 10:38
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