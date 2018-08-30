Пять килограммов тротила: как готовили убийство Иосифа Кобзона

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Четверг 30 августа
Лента новостей
21:49
Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Кобзона
21:37
Напечатана новая книга Толкиена
21:26
В Башкирии погиб водитель вылетевшей с моста машины
21:21
Волгоградец до смерти избил жену и лег с ней спать
21:05
В аварии с автобусом в Ижевсе пострадали люди
20:58
В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов
20:46
Мертвый мужчина три года пролежал в своей квартире
20:35
Очевидцы сообщили о взрыве в Тюмени
20:26
Выехавший из Омска водитель устроил смертельное ДТП
20:23
От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
20:04
Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года
20:01
В московском метро открылась уникальная библиотека
19:37
В Нижнем Новгороде двое наркоманов с пистолетом пытались ограбить магазин
19:22
Авария с автобусом попала на видео
19:10
Из музея в Петербурге украли экспонат за миллион
19:03
Букет на 1 сентября: где купить и как выбрать
18:57
Собянин открыл электродепо "Солнцево"
18:39
Иномарка сбила двухлетнего ребенка на зебре
17:58
В Солнцево пришло метро
17:49
Стало известно место прощания с Кобзоном
17:32
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами
17:21
Любимых женщин Маккейна сняли в слезах у его гроба
16:58
Под Москвой водитель мусоровоза напал на женщин и ребенка
16:24
Собянин открыл семь станций метро
16:04
10 беспроигрышных поз для отличных фотоснимков
16:03
"Атлант опустил плечи": Галкин почтил память скончавшегося Кобзона
16:03
Опубликовано видео с последнего появления Кобзона
15:59
Родные делят миллиарды Кобзона
15:48
Разводящийся Петросян насмешил народ анекдотом от Кобзона
15:44
У Матвиенко умер муж
15:38
Придет ли гордая Пугачева на похороны Кобзона
15:33
В Москве пройдет бесплатный форум для бизнесменов "Трансформация 4"
15:30
Иглесиас свихнулся на глазах у восторженных детей
15:29
Смерть онкобольного Кобзона ударила по Валерии
15:12
Ничего святого: украинцы устроили отвратительные пляски из-за мертвого Кобзона
15:02
Известную актрису избили после спектакля
15:00
Скорбящая Захарова откровенно высказалась о Кобзоне
14:53
Путин лично выразил соболезнования близким Кобзона
14:45
Раскрыты детали похорон Кобзона
14:43
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона
14:28
Забрали частичку нас: россияне рыдают из-за ухода Кобзона
14:27
Рассекречена дата прощания с Кобзоном
14:05
Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову
14:02
Новый Infiniti QX50: роскошь инноваций
14:02
Бывшая жена Башарова сыграла шикарную свадьбу
14:01
Названо место похорон Иосифа Кобзона
13:44
Впал в кому: подробности последних дней жизни Кобзона
13:37
Каким запомнится Иосиф Кобзон
13:36
Лещенко убит новостью о смерти Кобзона
13:34
Почему мужчины не женятся на красивых
13:33
"Мочить везде": Поклонскую вывели из себя после свадьбы
13:33
Кожевникова пришла на венчание с большим животом
13:24
Все завещал Марине: почему Табаков оставил детей без миллионов
13:23
Владимир Меньшов срочно госпитализирован
13:15
Умер Иосиф Кобзон
13:12
СМИ сообщили о смерти Кобзона
13:07
Опубликован рейтинг самых влиятельных людей России
12:52
"Единая Россия" помогает собирать детей в школу
12:44
"Вторая Виталина": к 82-летнему Джигарханяну подбирается новая прелестница
12:36
Как рассказать мужчине о беременности
12:35
Садальский и Максакова в цепях шокировали дерзким стриптизом
12:28
Миддлтон в чужих побрякушках позарилась на трон Елизаветы II
12:21
Продюсер "Уральских пельменей" объявил о рейдерском захвате
12:15
Запуганная до смерти Кудрявцева подтолкнула дочь к пропасти
11:56
Темные делишки: 65-летняя Степаненко повышает сексуальность зельями и приворотами
11:30
Ребенка певицы Славы съели муравьи
11:26
В подмосковном Реутове вспыхнул пожар
11:24
Подлые дочери Порошенко предали Украину
11:08
Москвичей предупредили о надвигающихся жаре и грозе
10:32
Молодящуюся Долину перестали узнавать
10:17
Названы все участники Лиги чемпионов
10:14
Любовницу Тимати застукали с 19-летним сыном миллиардера
09:52
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
09:48
Гагарина с веслом свела с ума шикарными ногами
09:21
Беременная Нюша в бикини прикрыла прелести шляпкой
09:19
Рассекречено имя нового любовника подорвавшей здоровье MакSим
09:06
Как великовозрастный Краско ублажает молодую жену
08:24
Развод нанес сокрушительный удар по здоровью Петросяна
08:23
КВН скорбит: умер автор передачи "Городок"
08:21
Россияне переживают потерю Софии Ротару
00:09
18-летняя дочь Маликова расплакалась из-за вскрывшейся беременности
22:00
США взяли Крымский мост на прицел
21:48
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
21:22
В Подольске подростки избили случайных прохожих (видео)
21:08
Звезда "Дома-2" бросила изуродованного жениха перед свадьбой
21:00
Матерный скандал Гузеевой будет иметь серьезные последствия
20:58
В Башкирии погиб внезапно вышедший на дорогу пешеход
20:42
Женщина-водитель заживо сгорела в перевернувшейся машине
20:26
Сын Шукшиной возмутил мизерными тратами на ребенка
20:15
Пострадавшие вкладчики не согласны с Центробанком
20:07
С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии
20:02
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года
19:43
Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова
19:41
Глюк’oZа в странной позе возбудила народ
19:35
Пожилой водитель устроил ДТП с тремя машинами
19:27
В Татарстане экипаж ДПС сбил велосипедиста
19:18
В Ростове-на-Дону на детскую площадку рухнуло дерево
18:52
Табаков откровенно о дележке наследства отца-миллионера
18:52
"Съел рак": Скончался балетмейстер Гурченко
18:43
Собянин рассказал о продлении метро до Коммунарки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не могу отпустить дочь в школу": Первый канал объявил войну Мишулиной
Умер Иосиф Кобзон
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
Путин приготовил сенсационные пенсионные изменения
Шоу-бизнес

Пять килограммов тротила: как готовили убийство Иосифа Кобзона

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press
Вся Россия утопает в слезах из-за смерти легендарного эстрадного певца Иосифа Кобзона. Артист скончался после продолжительной борьбы с онкологией. Однако мало кто знает, что исполнитель мог уйти из жизни трагически и гораздо ранее. Дело в том, что на певца готовилось покушение.

Продолжение: Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Кобзона
прочитано 4085 раз

Речь идет о ЧП, которое произошло в апреле 1999 года в столичном отеле "Интурист" на Тверской улице рядом с Кремлем, где располагался офис Кобзона. Рабочее место певца было специально отделено от остальных помещений дверью из пуленепробиваемого стекла. Более того, у лифта постоянно дежурили два охранника.

ПО ТЕМЕ

Умер Иосиф Кобзон

Кобзона вспомнили с неожиданной стороны

 Умер Иосиф Кобзон

Сюжеты Умер Иосиф Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Тем не менее, в полдень 25 апреля 1999 года на 20-м этаже здания прогремел мощный взрыв. В результате этого была разрушена часть внешней стены отеля. Начался пожар.

Организаторы преступления так и не были найдены. Сотрудники столичного УФСБ тогда сразу исключили версию о теракте. "Совершена попытка покушения на конкретных лиц, которых преступники уже предупреждали", – говорили контрразведчики.

По данным следствия, преступники рассчитывали, что Кобзон будет находиться в офисах, а пятикилограммовая тротиловая бомба разнесет весь этаж. Но они просчитались.

Жизнь Кобзона спасла случайность. Певец, хотя и планировал в тот день побывать в "Интуристе", где-то задержался.

Существует несколько версий о том, кто и с какой целью совершил покушение на звезду эстрады. Говорят, гостиница была лакомым кусочком в криминальных кругах, которые тогда делили сферу влияния.

Кобзон, в свою очередь, в интервью у известного украинского журналиста Дмитрия Гордона выдвинул предположение, что это было "запугиванием со стороны чеченского боевика Шамиля Басаева, с которым певец находился в непростых отношениях. "А потом это все стихло. Через десять лет мне сообщили, что якобы нашли (исполнителей покушения – прим. ред.) и приглашают меня, чтобы я там давал какие-то показания", – рассказал артист.

Стоит отметить, что певец отказался участвовать в расследовании, так как с момента преступления прошло слишком много времени. "Слава богу, что все живы. А если кого-то нашли – осуждайте!", – резюмировал Кобзон.

Напомним, 30 августа 2018 года в Москве на 81-м году жизни скончался прославленный советский и российский певец Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся со страшным недугом.

Состояние Кобзона резко ухудшилось 20 июля. Исполнитель был госпитализирован втайне: информация об этом просочилась в прессу только спустя несколько дней.

30 августа 2018, 21:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнится Иосиф Кобзон

567

комментарии

Политика

Подлые дочери Порошенко предали Украину
Решительный Путин восхитил речью о пенсии
Телеобращение Путина о пенсии
Неадекватный от алкоголя и нервов Порошенко рвет важное соглашение с Россией

Шоу-бизнес

44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Пять килограммов тротила: как готовили убийство Иосифа Кобзона
Краско пожалел бездомную молодую жену-изменщицу
"Она хорошая": Джигарханян рассказал о новой спутнице

Проишествия

Известную актрису избили после спектакля
Съевшему суши мужчине отрезали руку
Автобус всмятку: шокирующие кадры ДТП с российскими туристами в Турции
Скандально известную модель задушили в собственной спальне

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Умер Иосиф Кобзон

Легендарный исполнитель скончался после долгой борьбы с болезнью
Шоу-бизнес

Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову

Они были вместе 47 лет
Шоу-бизнес

44-летняя Порошина ждет пятого ребенка

Артистка снималась в сериале, будучи в положении
Общество

Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Кобзона

Отменены развлекательные программы

Гороскоп

Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года
Матерный скандал Гузеевой будет иметь серьезные последствия
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года
Краско поставил жирную точку в отношениях с молодой женой

Фоторепортажи

Каким запомнится Иосиф Кобзон
С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии
Мамочка года: родившая певица разделась догола и вызвала возбуждение
Модель с самой большой грудью решила увеличить достоинство

Спорт

От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами
Погребняк расстается с привыкшей к роскоши женой
Ногу известного футболиста обглодали крысы

Регионы

Психотерапевт насиловал малолетнего пациента во время "лечения"
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru