"Это пытка": Малахов на пару с Борисовым мучает народ

В последнее время все больше российских телезрителей недовольны качеством отечественных передач. Особо народ раздражают всякого рода ток-шоу, на которых на всю страну делают достоянием гласности грязные тайны известных и не очень людей. Критическое мнение о подобных программах в беседе с членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадимом Манукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец.

Главным российским ток-шоу нашей страны, несмотря на растущий негатив в их адрес, каким-то образом удается держать телезрителей у экранов. Казалось бы, все грязное белье в стране перестирали, всех звезд на ДНК исследовали и ниже в моральном плане каналам падать некуда, однако находятся все новые и новые темы и готовые обнажить душу герои.

Кто-то за деньги рад оклеветать себя, кто-то действительно ищет правды и защиты, однако и те и другие находят в итоге только разочарование. Вот и Евгения Чудновец, которая, к слову, участвовала в подобном шоу, тоже утратила веру в отечественное ТВ. Девушка знает, почему нашим гражданам предлагают к просмотру низкопробные программы.

"Подобные шоу нужны для отвлечения от реальных проблем – отметила Чудновец – возможно поэтому Первый канал не предложил мне растянуть историю на несколько эфиров как у Шурыгиной, потому что я говорила о реальных проблемах осужденных и судебной системы в целом. Вообще я уже восемь лет телевизор не смотрю и всем не советую. Заполняют мозг всякой ерундой, насилием и грязью, а потом плачут, почему у нас дети жестокие растут и оболваненный народ".

Евгения отметила, что никогда даже не пыталась монетизировать свалившуюся на нее известность. Резонанс вокруг своего имени она использует исключительно для помощи нуждающимся. "Это ведь пытка сидеть на Первом канале и на всю страну позориться в каждом выпуске. Поэтому для меня важно каким путем добыты деньги", – сообщила Евгения.

Молодая женщина отметила, что сама не сразу поняла, как "проходя медные трубы" остаться достойным человеком, однако со временем разобралась. "Думаю я наделала много ошибок. Не было человека который бы мог подсказать мне как быть. К тому же я не прошла адаптацию после тюрьмы. И конечно "начудила". В начале "словила звездочку", но каждый раз когда мне напоминали о том, какой ценой досталась медийность, а именно тюремным сроком за позорную статью, моя корона на голове постепенно сползала и я много думала как использовать медийность", – рассказала Чудновец Вадиму Манукяну.

