Известный актер мучается страшными болями
Несмотря на трудности, 56-летний актер работает, не желая подводить коллектив. Яременко признался, что иногда приходится выходить на сцену в специальном корсете, но даже из-за ужасных болей отказываться от проектов он не собирается.
"Сейчас у меня проблемы с позвоночником, я это ощущаю на себе буквально. Достиг опасного возраста… Наша профессия обязывает нас быть здоровыми", – цитирует знаменитость WomanHit.
А работы у известного артиста много. Помимо кино, он востребован в театре. Валерий Яременко восторженно рассказывает о последней роли в спектакле "Слуга двух господ" Нины Чусовой.
Настоящее семейное счастье актер обрел лишь в третий раз – с супругой Анной Сухачевой. Они воспитывают сыновей Кузьму и Степана. "Я не хочу плохого говорить по поводу бывших жен. Может быть, они были посланы мне Богом для того, чтобы я в следующем браке, надеюсь, последнем, не совершил тех ошибок, которые может совершить мужчина еще не сформированный", – поделился Яременко.
За время актерской деятельности Валерий Яременко снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. Наиболее известными его сделали роли в картинах "Склифосовский", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и "Тайны дворцовых переворотов".
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