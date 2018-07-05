Известный актер мучается страшными болями

У звезды сериала "Склифосовский" Валерия Яременко серьезные проблемы со здоровьем. Он страдает из-за больного позвоночника.

Несмотря на трудности, 56-летний актер работает, не желая подводить коллектив. Яременко признался, что иногда приходится выходить на сцену в специальном корсете, но даже из-за ужасных болей отказываться от проектов он не собирается.

"Сейчас у меня проблемы с позвоночником, я это ощущаю на себе буквально. Достиг опасного возраста… Наша профессия обязывает нас быть здоровыми", – цитирует знаменитость WomanHit.

А работы у известного артиста много. Помимо кино, он востребован в театре. Валерий Яременко восторженно рассказывает о последней роли в спектакле "Слуга двух господ" Нины Чусовой.

Публикация от Валерий Васильевич Яременко (@yaremenko_v) 29 Июн 2018 в 9:32 PDT

Настоящее семейное счастье актер обрел лишь в третий раз – с супругой Анной Сухачевой. Они воспитывают сыновей Кузьму и Степана. "Я не хочу плохого говорить по поводу бывших жен. Может быть, они были посланы мне Богом для того, чтобы я в следующем браке, надеюсь, последнем, не совершил тех ошибок, которые может совершить мужчина еще не сформированный", – поделился Яременко.

Публикация от Валерий Васильевич Яременко (@yaremenko_v) 2 Июн 2018 в 6:10 PDT

За время актерской деятельности Валерий Яременко снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. Наиболее известными его сделали роли в картинах "Склифосовский", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и "Тайны дворцовых переворотов".